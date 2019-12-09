Çift kol nakli yapılan Şimşek'in fizik tedavi süreci başladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarıyla fizik tedavi kapsamında pasif egzersiz çalışmalarına başladı.

Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden, 26 Kasım'da da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek'in tedavisi sürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İki haftayı geride bıraktıklarını ve kritik sürecin geçtiğini ifade eden Özkan, herhangi bir sıkıntısı olmayan hastanın rahatlıkla ayağa kalkıp dolaşabildiğini anlattı.

Şimşek'in moral ve motivasyonunun çok iyi olduğunu dile getiren Özkan, "Her şey gayet iyi gidiyor. Planlandığı gibi, bir problem yok. Fizik tedaviye başladık, kendi içinde bir program oluşturuldu ve pasif egzersizlerle çalışmalara başladı. Yusuf, 15-20 gün kadar burada olacak." diye konuştu.

20 gün sonra taburcu edilebilecek

Şimşek'in Antalya'da yaşadığını, sık sık hastaneye gelebileceği için yaklaşık 20 gün sonra taburcu edilebileceğini aktaran Özkan, "Kendisini çok uzun burada tutmayı düşünmüyoruz. Her şey yolunda giderse daha sık buraya gelme ihtimali olduğu için taburcu edebiliriz." dedi.

Özkan, hastanın araba kullanma hayali olduğunu ancak kollarının durumu nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini belirterek, Şimşek'in bu hayalini gerçekleştirebileceğini kaydetti.

İlk çift kol nakli yapılan Cihan Topal'ın kollarını çok rahat kullanabildiğini ve Aydın'dan Antalya'ya kendi kullandığı arabasıyla geldiğini vurgulayan Özkan, "Yusuf da çok rahat arabasını kullanabilir duruma gelecektir. Ancak bir yıldan önce kullanmasını pek beklemiyoruz. Şu anda en önemlisi kendi hijyenini sağlayabilmesi ve bağımsız yaşayabilmesi. Bunları sağladıktan sonra araba da kullanabilir." değerlendirmesinde bulundu.