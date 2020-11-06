Çiftçi kadınlardan İzmir'e yardım eli - Son Dakika

BURSA'nın İznik ilçesindeki çiftçi kadınlar, ürettikleri zeytin ve zeytinyağını, İzmir'deki deprem bölgesine gönderdi.

İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'ndeki çiftçi kadınlar, İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından harekete geçti. Kendi ürettikleri zeytin ve zeytinyağının yanı sıra, turşu ve salçaları bir araya toplayan kadınlara, bölge halkı da destek verdi. Mahalle sakinleri, zeytinleri satarak elde ettikleri kazançla battaniye ve yorgan alırken, Suriye'de görev yapan bir asker de bir aylık maaşını, yardım toplayan kadınlara gönderdi.