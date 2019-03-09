Son Dakika Haberleri: Çiftçi, Siverek İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti

Çiftçi, Siverek İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Siverek ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Çiftçi, Siverek İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Siverek ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe teşkilatlarıyla çalışmaları değerlendiren Çiftçi, AK Parti Siverek ilçe Teşkilatını ziyaret ederek açıklamada bulundu.

"Ak belediyecilik önemli hizmetler yaptı"

Siverek'te yapılan ve yapımı devam eden projeleri anlatan Çiftçi, "AK Parti bizim ailemiz. Ben AK Parti'nin kuruluşundan beri başlamış olduğum bu siyaset yaşamına Allah'ın izniyle halkımızın seçeceği belediye başkanımıza devredeceğim. AK Parti bizim hepimizin çatısı. Türkiye'de Şanlıurfa'da ve Siverek'te Ak Belediyecilik anlamında çok önemli hizmetler oldu. Biz her zaman partimizle birlikte hareket ettik. Teşkilatlarımızla bir ve beraber olduk. İlçelere gittiğimizde ilk uğradığımız adres AK Parti teşkilatıydı. Bize düşen elimizden geldiğince partimize destek vermemiz. Siverek için her zaman elimden geleni yaptım. 3 buçuk yılda suyu olmayan yere su götürdük. Alt yapı çalışmaları yapıldı. Fırat'ın kenarından arıtma tesisi yaptık. Şehrin tamamına 370 kilometrelik bir içme suyu şebekesi döşetildi. Ana bulvarların tamamı asfaltlandı. Parklar, semt pazarları, çocuklarımız için spor merkezleri ve kültür merkezleri de yaptık. Kırsalda birçok yerde beton yol uygulamaları yaptık. Hep çalışkan olduk. Her zaman Sivereklilere ulaşabilme derdi içerisinde olduk ve fayda sağlanmaya çalıştık. Bizim için insan önemli. İnsanın hizmet alması, AK Parti çatısı altında sürekli AK davaya hizmet etmesi bizim için yeterli" diye konuştu.

Çiftçi, ilçe teşkilatının ardından Siverek esnafını ziyaret etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, AK Parti, Siverek, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan Korkunç Cinayet Kamerada! Son Sözleri "Sık Ulan" Oldu

1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:15:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çiftçi, Siverek İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]