ÇİFTÇİ KAZIM ÖZ, TARLASINA İNEN PARAŞÜTÇÜYLE BULUŞTU - Son Dakika

Burdur'da önceki gün tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüyle yaşadığı diyalogla gündem olan çiftçi Kazım Öz (30), bugün aynı paraşütçüyle buluştu.

Burdur merkez Yassıgüme Köyü'nde bulunan arpa ekili tarlasına üç gün önce bir Yamaç paraşütçüsünün indiğini gören Kazım Öz, paraşütçünün yanına giderken çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile binlerce kişiye ulaştı. Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü bugün de Yassıgüme'nin yanındaki Hacılar Köyü'ne indi. Kazım Öz tesadüfen karşılaştığı yamaç paraşütçüsüne çikolata ikram ettiği anları sosyal medya hesabından 'Geldi iki gözümün çiçekleri', 'Kendi ülkemizin çikolatasını verdik, konuştuk, anlaştık' mesajıyla paylaştı.