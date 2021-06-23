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Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde - Son Dakika

Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde

23.06.2021 15:12

İstanbul Büyükçekmece'de sevgili oldukları ileri sürülen Gökhan Denli ve Adalet Biken'in yanına yaklaşan kişiler, Denli'yi öldürmelerinin ardından Bike'yi kaçırdılar. İhbar üzerine çevrede inceleme yapan polis ekipleri, Biken'in cansız bedenini yol kenarında buldu. Yüzü tanınmayacak halde bulunan kadının ise evli olduğu öğrenildi. Ekipler, kadının eşi, kayınpederi ve iki kayınçosu için arama çalışmalarına devam ediyor.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde pazar gecesi saat 01.40'da yaşanan çifte cinayette, sokakta yürüyen Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin yanına yaklaşan araçtan 2 kişi indi. Gönül ilişkisi yaşadıkları iddia edilen Denli ve Benli ile otomobilden inenler arasında tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kimlikleri belirsiz şüpheliler, Denli'yi bıçakladı. Kaçmaya çalışınca da arkasından tabancayla ateş ettiler. Kanlar içinde yere yığılan Denli, hayatını kaybetti. Şüpheliler Adalet Bike'yi ise, zorla otomobile bindirip, götürdü. Ancak şüpheliler, genç kadını da öldürdükten sonra cansız bedenini yol kenarına atıp kaçtı.

BIÇAKLAYIP, HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATMIŞLAR

Polis ilk olarak Gökhan Denli'nin öldürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada polise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike'ye ait olduğunu belirledi. Bike'nin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı, araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi.

ÖLDÜRÜLEN KADIN EVLİYMİŞ

Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca öldürülen Adalet Bike'nin evli olduğunu belirledi.

ÖLDÜRÜLEN KADININ KAYINPEDERİ İLE KAYINÇOSU ARANIYOR

Bu bilginin ardından çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, çifte cinayetin şüphelileri olarak genç kadının eşi M.B ile birlikte kayınpederi ve 2 kayınçosunu arıyor. Polis olaydan sonra bulundukları aracı yaptıkları kaza sonrası bırakarak kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde

Büyükçekmece, Adalet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çifte cinayette gizem kalkıyor! Kadın evli çıktı, polis şüpheli kocanın peşinde - Son Dakika


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