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Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması - Son Dakika

Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması

29.11.2021 15:14
Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde öğrencilerin her sabah 3 kilometre yürüyerek okula gitmesine ilişkin kaymakamlık açıklama yaptı.

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde öğrencilerin her sabah 3 kilometre yürüyerek okula gitmesine ilişkin kaymakamlık açıklama yaptı. Velilerin taleplerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu ailelerin maddi durumlarının iyi olduğu, herhangi bir kamu kaynağının bu amaçla kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Çifteler ilçesine bağlı Erbap Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ortaokulu, Gazi İlkokulu ile Şehit Osman Genç Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde giden öğrenciler, servis olmadığı için her gün ayaklarına poşet bağlayıp, ıssız ve çamurlu arazilerden geçerek, 3 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Mahalle ve ilçe merkezini birbirinden ayıran Eskişehir- Konya kara yolundan karşıya geçen öğrenciler, büyük korku yaşarken Çifteler Kaymakamlığı, öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

'OLAY BİR GRUP VELİNİN ÖZEL SERVİS TALEBİNDEN İBARETTİR'Çifteler Kaymakamlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, velilerin taleplerinin incelendiği belirtilerek, "Taşımalı eğitim uygulaması okul bulunmayan uzak köy ve mahalleleri kapsamakta olup mevzuatta belirtilen şartları haiz olmayan bölgelerin bu kapsama alınması mümkün olmamaktır. Basına ve sosyal medyaya yansıyan olay aslen taşımalı eğitimle ilgili olmayıp, bir grup velinin özel servis talebinden ibarettir. Velilerin talepleri Kaymakamlığımızca titizlikle değerlendirilmiş olup söz konusu ailelilerin maddi durumlarının iyi olduğu, herhangi bir kamu kaynağının bu amaçla kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Konunun çözülmesi için alternatif arayışlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.KABUKCUOĞLU, ÖĞRENCİ VELİLERİNİ ZİYARET ETTİ İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Çifteler ilçesine bağlı Erbap Mahallesi'nde öğrenci velilerini ziyaret ederek bilgi aldı. Durumu iyi olan birkaç ailenin çocuklarını kendi imkanlarıyla okula bıraktığını ifade eden Kabukcuoğlu, "Lakin mali durumu iyi olmayan bir çocuğumuzun dahi taşınması devletimizin görevidir. Mevzuata takılıp, bu çocuklarımızı sistemin dışına itmek olmaz. Ailelerinin ve çocukların devletimize olan güveni, itimadı sarsılmamalı. Çocuklarımızın eğitim sistemi içinde kalmasının ülkemize kazancının yanında okullara taşınma masrafının lafı bile olmaz" dedi.

Çifteler Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüşen İYİ Parti milletvekili Kabukcuoğlu, çocukların okullarına ulaşım problemine en yakın zamanda çözüm bulunması için gerekli takibi yapacağını da sözlerine ekledi.


Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması
Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması
Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması
Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması
Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması
Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması

Eskişehir, Hisarcık, Çifteler, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çifteler Kaymakamlığı'ndan 3 kilometrelik okul yolu açıklaması - Son Dakika


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