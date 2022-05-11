Son dakika haberleri | Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: "Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: "Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar"

11.05.2022 11:58

Son dakika haberleri: Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: "Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar" Çiftlik Bank davasında yargılanan, sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: "Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar"

İSTANBUL - Çiftlik Bank davasında yargılanan, sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada savunma yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, "Müştekiler, ana para iadelerini kolaylıkla alacakken yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca paralarını alamamışlardır. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı" diyerek müştekileri suçladı.

Çiftlik Bank davasında tutuklanan tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 3 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç ve Cafer Çolak ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

"Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Müştekilerin tamamı hissedarı olduğum şirketle ticari bir sözleşme yapmıştır. Kayyum atanana kadar ödemeler yapılmıştır. Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde müştekilere parası iade edilecekken şirkete el konulduğu için ödeme yapılamamıştır. Medyanın kışkırtmasıyla müştekiler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamışlardır" dedi.

"Asla insanları kandırmak gibi bir düşüncem olmadı"

Aydın savunmasının devamında, "Şirketin içini boşalttığım tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin mal varlığı değerleri sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı" diyerek suçsuz olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi.

Tutuklu sanık Fatih Aydın da, "Benim dosyadaki müşteki ve tanıklarla ticari veya sosyal herhangi bir bağlantım olmadı. Diğer sanıklara da sorduğumuzda benim şirketle üst düzey bir yönetici olmadığım beyan edilmiştir. Bu nedenlerle tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Eylemleri dolandırıcılık faaliyeti değil, ticari faaliyettir"

Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske, "Müvekkilimizin eylemleri dolandırıcılık faaliyeti değil, ticari bir faaliyettir. Mahkemenin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu neticede müvekkilimizin suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır" dedi. Firari sanık Cengiz Samur'un avukatı Behlül Kıroğlu söz alarak, müvekkilinin Amerika'da yaşadığını söyledi. İstinabe yoluyla beyanın alınmasını talep etti.

Firari sanık dinlenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Cengiz Samur'un avukatının talebi üzerine, Samur'un istinabe yoluyla dinlenilmesini kabul etti. Şirketlerin el konulduğundaki borç alacak ve menkul varlığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Ne Olmuştu?

Çiftlik Bank'a ilişkin açılan 3 ayrı davada, sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Son dakika haberleri | Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar
Son dakika haberleri | Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar
Son dakika haberleri | Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar
Son dakika haberleri | Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar
Son dakika haberleri | Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çiftlik Bank davasında konuşan Tosuncuk müştekileri suçladı: 'Şikayetçi oldukları için paralarını alamadılar' - Son Dakika


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