Son Dakika Haberleri: Çiftlikbank İddianamesi Kabul Edildi

Çiftlikbank İddianamesi Kabul Edildi

1 saat önce

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi Çiftlikbank sanıkları 10-17 Mayıs tarihleri arasında yargılanacakİSTANBUL - Çiftlikbank soruşturması kapsamında 'tosuncuk' lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 75 bin 260'ar yıl, örgüt üyeleri ve örgüte...

Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi
Çiftlikbank sanıkları 10-17 Mayıs tarihleri arasında yargılanacak

İSTANBUL - Çiftlikbank soruşturması kapsamında 'tosuncuk' lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 75 bin 260'ar yıl, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 sanığın ise 13'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıkların 10-17 Mayıs tarihleri arasında yargılanmasına başlanacak.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 Mart 2019 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.
İddianamede, aralarında bir numaralı firari sanık Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme", "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", "Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanıklardan 7'si firari, 11'i tutuklu
Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildiği iddianamede, Türkiye'de bulundukları bilinen ancak henüz yakalanamayan Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun yakalama emriyle halen arandıkları belirtildi. Diğer 41 şüphelinin ise yakalandığı, bunlardan 11'inin halen tutuklu olduğu kaydedildi.
İddianamede kabul edildi
İddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların, 10-17 Mayıs tarihleri arasında yargılanmasına başlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:02 Kaynak: İHA
Aydın, Çiftlik Bank, 3. Sayfa
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