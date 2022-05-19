Çiftlikköy'de itfaiyeden hayvan kurtarma operasyonları

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye ekiplerinin 3 farklı çalışmasında yarasa, kedi kurtarma operasyonları gerçekleştirilirken bir binanın bahçesinde bulunan yılan alınarak doğaya bırakıldı.

Çiftlikköy Belediyesi zor durumda olan hayvanların imdadına yetişmeye devam ediyor. Ekipler son olarak bir binanın baca boşluğuna düşen yarasayı alarak doğaya bıraktı. Ekipleri diğer çalışmasında ise bir apartmanın merdiven altında bulunan kendi çıkartılarak Çiftlikköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ekiplerin diğer bir çalışmasında da bir binanın bahçesinde görülen yılın bulunarak doğaya geri bırakıldı. - YALOVA