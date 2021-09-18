Çiftlikköy'deki çevreciler Dünya Temizlik Gününde sahil boyunca çöp topladı - Son Dakika

Çiftlikköylü çevreciler, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Çiftlikköy Sahili boyunca çöp topladı.

Çiftlikköy Belediyesi, Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi, Çiftlikköy Gençlik ve Spor Merkezi, Yalova Afet Gönüllüleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla onlarca poşet çöp toplandı.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için mutlaka emek gerektiği ifade eden Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, "Temiz bir çevrede yaşama hakkı isteyen herkese temiz bir çevrenin oluşması için sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Çevre konusunda daha çok duyarlı olmalı, geri dönüşüm konusunda hassasiyet göstermeliyiz." dedi.

Sahil boyunca gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinin sonunda Çiftlikköy Engelsiz Kafe'de Çiftlikköy Belediyesi tarafından gönüllülere ikramlarda bulunuldu.