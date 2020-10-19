Çiftlikköy Kaymakamı Bilgin muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Çiftlikköy Kaymakamı Bilgin muhtarlarla bir araya geldi

19.10.2020 12:13
Çiftlikköy Kaymakamı Bilgin muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kahvaltı programında ilçedeki muhtarlarla bir araya gelen Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, muhtarların günlerini kutladı.

Muhtarlığın önemine değinen Bilgin, muhtarların devlet ile vatandaş arasında sağlıklı iletişimin sağlanması açısından sorumluluk sahibi olduklarını ifade etti.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar da muhtarın, halkın talep, problem ve ihtiyaçların en kısa yoldan yetkili makamlara iletilmesi ve çözüm hususunda halkın en yakın yardımcıları olduğunu söyledi.

Silpagar, "Hizmet noktasında muhtarlarımızın her türlü işlerinde yanındayız. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum." dedi.

Programın onur konuğu olan eski Kılıçköy Muhtarı Nedime Er ise yıllarca kadın muhtar olarak birçok görevi başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Er, "Üç dönem boyunca muhtarlık görevini layığı ile yerine getirdim. Bu önemli günde beni unutmayıp buraya davet eden Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin'e teşekkür ediyorum. Muhtarlık çok kutsal bir görevdir. Yıllarca vatandaşımıza köylümüze verdiğimiz hizmetler bizlerin yaşam kaynağı olmuştur. 19 Ekim 2015'ten bu yana her yıl düzenli olarak kutlanan Muhtarlar Günü muhtarlarımızın çalışma azmini arttırmış ve unutulmadıklarını göstermiştir. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

Konuşmaların ardından köy ve mahallelerindeki sorunları ve talepleri dile getiren muhtarlar, görüş alışverişinde bulundu.

Programa, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Genel Meclisi üyeleri İdris Durmuş ve Hayrullah Saruhan, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Çiftlikköy, Muhtar, Yalova, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiftlikköy Kaymakamı Bilgin muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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