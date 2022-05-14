ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI - Son Dakika
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ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI

14.05.2022 12:15

ADANA'da bir çiftlik evine yapılan baskında 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 kilo esrar ile 720 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ADANA'da bir çiftlik evine yapılan baskında 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 kilo esrar ile 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Polisleri görence ikinci kattaki evinin balkonundan atlayıp kaçmak isteyen şüpheli M.A.B.'nin (42) ayağı kırıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine M.A.B.'nin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'nde çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı. Uyuşturucu, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme ve hakaret suçlarından çok sayıda suç kaydı olan şüpheli M.A.B., polisleri görünce ikinci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçmak istedi. Ayağı kırılan M.A.B., kaçamayınca yakalandı. Gözaltına alınan M.A.B., tedavisi için hastaneye götürüldü.

10 KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ve bir tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde ise bahçedeki odunlukta sandığın içerisine gizlenmiş 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi, tarladan da 720 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI
ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFTLİKTE 10 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ, BALKONDAN ATLAYAN ŞÜPHELİ AYAĞINI KIRDI - Son Dakika


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