Çığ Düştü, Erzincan-Sivas Yolu Kapandı

Erzincan- Sivas karayolu Kızıldağ Geçidi mevkiine çığ düştü, yol ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan-Sivas karayoluna gece saatlerinde düşen çığ nedeniyle ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridinde geçiş sağlanmaya başlandı.
Olumsuz bir durumun yaşanmadığı bölgede, temizlik çalışması başlatıldı. Erzincan'dan Sivas istikametine giden araçlar Üniversite Kavşağı'nda durdurularak bekletildi. - ERZİNCAN
