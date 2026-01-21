Giresun'un Güce ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için arazide bulunduğu sırada çığ altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Yiğit, Yukarıboynuyoğun köyünde toprağa verildi.
Olay, 19 Ocak'ta Giresun'un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuğun köyünde meydana geldi. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hacı Yiğit ile abisi Aydın Yiğit, koyunlarıyla birlikte arazide ilerledikleri sırada yaşanan çığın altında kaldı. Aydın Yiğit kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmayı başarırken, kardeşi Hacı Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı bölgeden Hacı Yiğit'in cenazesi alınarak Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hacı Yiğit'in cenazesi, Yukarıboynuyoğun köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - GİRESUN
Son Dakika › Yerel › Çığ Felaketi: Hacı Yiğit Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?