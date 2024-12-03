Çiğdem Filminin Uluslararası Galası Glasgow'da Yapıldı

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(İSTANBUL) - Kurtuluş Baştimar'ın senaryosunu yazıp yönettiği, çekimleri Kars'ta tamamlanan "Çiğdem" filminin uluslararası galası, İngiltere'nin Glasgow kentinde yapıldı. Book Culture Art Times tarafından 2024 yılı "En İyi Senaryo" ödülüne layık görülen Çiğdem'in, Avrupa Film Birliği tarafından düzenlenen gala gecesine katılım yoğun oldu.

Kars'ta terk edilmiş bir köyde ve dört kişilik bir ekiple çekilen Kurtuluş Baştimar imzalı "Çiğdem" filminin uluslararası galası, İngiltere'nin Glasgow kentinde gerçekleştirildi. Avrupa Film Birliği tarafından bağımsız film yapımcılarını ve yönetmenleri cesaretlendirmek ve gelecekteki yapımları desteklemek amacıyla düzenlenen Avrupa Film Birliği Gala Gecesi'nde izleyiciler, Yazar ve İnsan Hakları Hukukçusu Baştimar'ın ilk uzun metraj filmi "Çiğdem" ile tanıştı.

"Çiğdem" hakkında

"Çiğdem", "çocukların sesini, düşlerini ve başarılarını yine onların çaresizliğine şahit olan dağlara yazdıran çocukların filmi" mottosuyla, iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Çekimleri, Kars'ta terk edilmiş ve atıl bir köyde yapılan filmin konusu ise taşradaki eğitim sorunu. Baraj gerekçesi ile boşaltılmış bir köy ve o köyde, boş bir okul etrafında mücadele eden öğrenciler… Amaçları, eğitim almak ve okula gidebilmek... Dilekçeler yazarak muhtara veren öğrenciler, seslerinin Ankara'dan duyulmasını ve öğretmen atamasını beklerler. Ancak bir gün, bu boş köye yolunu kaybeden bir belgesel yapımcısı gelir ve herkes onu atanmış öğretmen olarak zanneder. Olaylar işte tam burada başlar…

Film yakın zamanda Türkiye'de ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde de izleyicilerle buluşacak.