Son Dakika Haberleri: Çiğdem Karaaslan ve Rektör Bilgiç Öğrenci Sofrasında

Çiğdem Karaaslan ve Rektör Bilgiç Öğrenci Sofrasında

1 saat önce

AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile beraber üniversite yerleşkesinde bulunan Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle yemek yedi.

Çiğdem Karaaslan ve Rektör Bilgiç Öğrenci Sofrasında, System.String[]
AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile beraber üniversite yerleşkesinde bulunan Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle yemek yedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette, Milletvekili Karaaslan ve Rektör Bilgiç, Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu sakini öğrencilerin misafiri oldu. Sıraya girip kalabalık bir öğrenci topluluğuyla akşam yemeğini birlikte yiyen Çiğdem Karaaslan ve Rektör Bilgiç, sonrasındaki çay ve kahve ikramlarıyla da öğrencilerin ihtiyaç, talep ve önerilerini dinlediler.

Oldukça keyifli ve uzun süren samimi sohbet ortamında öğrencilere sabırla kulak veren AK Parti Samsun Milletvekili Karaaslan ve Rektör Bilgiç, öğrencilik hayatlarına dair anılarını da onlarla paylaştılar. Buluşmada ayrıca Çiğdem Karaaslan, öğrencilerle birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'la cep telefonu üzerinden görüntülü konuşma yaparak kendisini 28 Şubat'ta Samsun'da düzenlenecek konferansa davet etti.

Öğrencilerle yan yana olunan yemek ve sohbetin ardından Milletvekili Karaaslan ve Rektör Bilgiç yemekhane personeli ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ziyaretin sonunda Rektör Bilgiç, konuk Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a, geçen yıl OMÜ ev sahipliğinde yapılan ve farklı üniversitelerden birçok akademisyenin, 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni akademik bakış açısıyla analiz ederek sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı "15 Temmuz ve FETÖ" çalıştayının kitabını takdim etti. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

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