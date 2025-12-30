Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı - Son Dakika
Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı

Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı
30.12.2025 00:26
Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı
İzmir'in Çiğli ilçesinde tren 73 yaşındaki Hamit Öğretim, tren beklerken aniden fenalaşarak yere yığıldı. Peronda yolcu olarak bulunan sağlık çalışanı kadın, Öğretim'in kalbinin durduğunu fark edip hemen kalp masajına başladı. Sağlık çalışanı müdahalede taşınabilir şok cihazını da kullandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de İZBAN Çiğli İstasyonu'nda tren bekleyen 73 yaşındaki Hamit Öğretim, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

PERONDA KALP MASAJI YAPTI, ŞOK UYGULADI

Aynı peronda yolcu olarak bulunan ve sağlık çalışanı olduğu belirtilen kadın, Öğretim'in kalbinin durduğunu fark etti.

Sağlık çalışanı, Öğretim'e kalp masajı yaptı, müdahalede istasyonda bulunan otomatik eksternal defibrilatör de (taşınabilir şok cihazı) kullanıldı.

YAŞLI ADAMIN DURUMU AĞIR

İlk müdahalenin ardından nabzı yeniden alınan Öğretim, sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Öğretim'in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    insanlık ölmemiş denecek güzel bir umut manzarası herkesin başına gelebilir saglık çalışanı aplamız Allah sana uzun ömürler versin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı
