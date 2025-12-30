Tren beklerken kalbi durdu, sağlık çalışanı saniyelerle yarıştı

İzmir'de İZBAN Çiğli İstasyonu'nda tren bekleyen 73 yaşındaki Hamit Öğretim, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

PERONDA KALP MASAJI YAPTI, ŞOK UYGULADI

Aynı peronda yolcu olarak bulunan ve sağlık çalışanı olduğu belirtilen kadın, Öğretim'in kalbinin durduğunu fark etti.

Sağlık çalışanı, Öğretim'e kalp masajı yaptı, müdahalede istasyonda bulunan otomatik eksternal defibrilatör de (taşınabilir şok cihazı) kullanıldı.

YAŞLI ADAMIN DURUMU AĞIR

İlk müdahalenin ardından nabzı yeniden alınan Öğretim, sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Öğretim'in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.