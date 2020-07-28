Çiğli Tramvayı ihalesine 17 firma katıldı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka- Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı'nın yapımı için düzenlediği ihaleye aralarında uluslararası girişimlerin de olduğu 17 firma katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. İzmir'de çevreci, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri haline gelen tramvay hattını Çiğli'ye uzatmak için hazırlanan projede ihale aşamasına gelindi. Çiğli trafiğine nefes aldıracak, bu bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı'nın yapımı için açılan iki aşamalı ihalede bugün firmaların ön yeterlilik başvuruları alındı. Ön yeterlilik ihalesine aralarında Amerikalı, Ukraynalı ve Türklerin bulunduğu 17 firma katıldı. Değerlendirmeler sonucu ön yeterlilik koşullarını taşıyan firmalara ikinci aşama için davet gönderilerek mali teklifleri istenecek. Yıl sonunda başlaması planlanan Çiğli Tramvayı inşaatı 2 yılda tamamlanacak.

14 istasyon olacak

14 istasyondan oluşacak 11 km'lik güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Karşıyaka Tramvayı'nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Çevreyolu istasyonundan başlayarak bağlantı köprüsü ile geçilerek Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesine, Çiğli İZBAN durağına ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine, Ata Sanayi ile Katip Çelebi Üniversitesine ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesine hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Ataşehir'den Mavişehir İZBAN istasyonuna da tramvay hattı ile ulaşım sağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak.

Tramvay hattı 32,6 kilometreye çıkacak

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 32,6 kilometreye ulaşacak.

Çevre dostu

Kentteki karbon salımını azaltacak çevreci, hızlı ve konforlu ulaşım modeli, tramvayla birlikte daha da güçlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kent içi ulaşımda fosil yakıt tüketimini en aza indirme hedefiyle ağırlık verdiği toplu taşıma yatırımları sayesinde her gün fazladan binlerce otomobilin trafiğe çıkarak havayı kirletmesi önleniyor. Her bir tramvay seferinde üç otobüse sığacak kadar yolcu taşınabiliyor. - İZMİR