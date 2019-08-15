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Çıkan kavgada yanlışlıkla babasını öldürdü

1 saat önce

Çıkan kavgada yanlışlıkla babasını öldürdüKIRŞEHİR - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada yanlışlıkla babasını silahla vurarak öldürdü.

Çıkan kavgada yanlışlıkla babasını öldürdü
KIRŞEHİR - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada yanlışlıkla babasını silahla vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih mahallesinde bir evde meydana gelen olayda, Gökhan D. ile kardeşi Cüneyt D., A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.'nin babası kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada, evindeki tabancayı eline alan A.K., rastgele ateş açtı. Yerden seken kurşun, A.K.'nin babası Neşet K.'ya isabet etti. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Neşet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çiçekdağı, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
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