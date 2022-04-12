Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı

12.04.2022 09:52

Son dakika gündem haberi... Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladıARDAHAN Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü baharın gelmesiyle birlikte çözülmeye başladı.

Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı

ARDAHAN Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü baharın gelmesiyle birlikte çözülmeye başladı.

Kışın dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi yaklaşık 80 santimetre buzla kaplanan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde çözülme başladı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileri ile eskimo usulü balık avı ile ziyaretçilerini cezbediyor. Kış aylarında dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 80 santimetre buz tutan Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle çözülmeye başladı.

Gölün yüzeyini kaplayan buz kütlesi rüzgarın etkisiyle parçalanıp adacıklar oluşturdu. Parçalara ayrılan buzların bu görüntüsü Antarktika'yı aratmazken, bölgede yaşayan vatandaşlar bu duruma alışık olduklarını söyledi.

Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı
Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı
Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı
Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı
Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı
Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı
Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı Son dakika haberi: Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı Son dakika haberleri | VAN GÖLÜ HAVZASI'NDA 2 TELLİ TURNA GÖRÜNTÜLENDİ Son dakika haberleri | VAN GÖLÜ HAVZASI'NDA 2 TELLİ TURNA GÖRÜNTÜLENDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:16:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Buz tutan Çıldır Gölü çözülmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement