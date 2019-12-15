Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı

6 saat önce

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı, System.String[]

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

Yaklaşık bir haftadır süren kar yağışının ardından bölgenin en soğuk illerinden Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki Çıldır Gölü'nün bir bölümü dondu.

Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaşmasıyla Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı. Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor.

Atlı kızakçılardan Dural Daşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldan bu yana buz üzerinde atlı kızaklarla çalıştığını ifade ederek, "12 gündür Çıldır Gölü'nün üzerine çıkmaya başladık. Buz ölçümünü yaptık, buz 7 santime ulaştıktan sonra çıkmaya başlıyoruz. Buz kalınlığı şu anda 30 santime ulaştı." dedi.

Karın geç yağmasıyla Çıldır Gölü'nde "cam buz" oluştuğunu anlatan Daşdemir, "Bazen balık gözüküyor, gelen misafirlere bunları gösteriyoruz, göl üzerinde drift atıyoruz. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Günde yaklaşık 300-400 kişiyi ağırlıyoruz, gölün tamamı değil yüzde 30'luk bölümü dondu, Karas istikametinden gelindiğinde ilk bölge dondu." diye konuştu.

Sinan Daşdemir de buz kalınlığının iyi durumda olduğunu ve vatandaşları atlı kızak keyfi için beklediklerini ifade etti.

Arpaçay, Çıldır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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