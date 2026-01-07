Çıldır Gölü'nde Yeni Kütük Ev İnşası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Çıldır Gölü'nde Yeni Kütük Ev İnşası

Çıldır Gölü\'nde Yeni Kütük Ev İnşası
07.01.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arpaçay'da yanan kütük evin yerine yenisi inşa ediliyor, turizme katkı sağlanması hedefleniyor.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde Çıldır Gölü sahiline 2017 yılında Finlandiya'dan getirilerek yaptırılan ve 2 yıl önce çıkan yangında yanan 'kütük ev'in yerine yenisi inşa ediliyor. Rusya'dan getirilen özel ağaçlarla yapımı devam eden 'kütük ev' inşaatında incelemede bulunan Vali Ziya Polat, turizm çeşitliliğine katkı sunacağını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve dört mevsim doğa turizmine ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nün kıyısındaki Kars'ın Arpaçay ilçesinde 'kütük ev' inşa edildi. Finlandiya'nın Pudasjarvi şehrinden getirilen ağaçlarla çivi kullanılmadan birbirine geçme olarak yapılan ve 2 milyon liraya mal olan 'kütük ev' 2017 yılında hizmete açıldı. Yöre turizmini canlandıran Arpaçay Kütük Ev, 9 Ekim 2023'te çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Arpaçay ilçesinde yeni bir kütük ev inşası için Kars İl Özel İdaresi ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) arasında protokol imzalandı. SERKA'nın desteğiyle inşa edilecek kütük ev için Rusya'dan özel ağaçlar getirildi. Kars Valisi Ziya Polat, Arpaçay ilçesi Çanaksu mevkiinde, yapımı tamamlanma aşamasına gelen kütük ev inşaatında incelemelerde bulundu.

Bölgenin doğal dokusuna uygun şekilde planlanan ve turizm odaklı değerlendirilen proje alanında yetkililerden bilgi alan Vali Polat, Çıldır Gölü çevresinde hayata geçirilen bu tür yatırımların Kars'ın turizm çeşitliliğine ve cazibesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

İncelemeler sırasında Kars'ın turizm potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Vali Polat, Çıldır Gölü'nün yalnızca Kars'ın değil, Türkiye'nin önemli doğal değerlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çıldır Gölü, Arpaçay, Turizm, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Turizm Çıldır Gölü'nde Yeni Kütük Ev İnşası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:11:46. #7.11#
SON DAKİKA: Çıldır Gölü'nde Yeni Kütük Ev İnşası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.