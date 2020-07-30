Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi inşaatına hız kazandırıldı - Son Dakika

Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi inşaatına hız kazandırıldı

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çilesiz Mahallesine kazandırılacak olan 'Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi' proje alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi inşaatına hız kazandırıldı, System.String[]

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çilesiz Mahallesine kazandırılacak olan 'Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi' proje alanında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çınar, Yeşilyurt'un gelişimine yön verecek kıymetli yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyledi.

Çilesiz Mahallesinde inşaatı devam eden 'Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi' alanında gerçekleşen inceleme ziyaretine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Samanlı Mahalle Muhtarı Orhan Balaman, Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör ile Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, proje kapsamında hizmete girecek semt pazarı başta olmak üzerede sosyal yaşam alanları hakkında mahalle muhtarlarına detaylı bilgiler paylaştı.

"Bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir proje, teşekkürler"

Çilesiz Mahallesi Muhtarı Veysel Özfındık ile Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, bölgenin ihtiyaçlarına karşılık verecek sosyal ve kültürel alanları içerisine alan 'Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi' projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

"Bölgemize değer katacak özel bir yatırım"

Yeşilyurt'un gelişimine ışık tutacak farklı ve dikkat çekici projelerine bir yenisini daha ekleyeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimizin ve ilçemizin gelişimine yön verecek ve bölgemizi ileri noktalara taşıyacak farklı konseptli yatırımlarımızla Yeşilyurt'umuza hizmet ediyoruz. Çilesiz Mahallesi 'Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi' projemizi de bu bakış açısıyla inşallah hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Daha önce sadece semt pazarı olarak tasarladığımız projemizi revize ederek, işlevsel yönünü güçlendirip nitelik seviyesini yükselterek hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirmek adına çalışmalarımıza hız verdik. Fonksiyonel alanlarını artırdığımız projemiz sayesinde burada yeni bir yaşam alanı daha kurmuş olacağız. İlçemizin nüfus bakımından en yoğun ve hareketli yaşam alanlarını içerisine alan bu bölgemizin hem semt pazarı ihtiyacını karşılayacak, hem de 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel yönden yararlanabileceği kıymetli bir yatırımı daha Yeşilyurt'umuza kazandırmış olacağız. Buradaki hemşehrilerimizin yoğun talepte bulunduğu semt pazarı alanımız başta olmak üzere toplam 7 bin 926 metrekare alan üzerinde hizmete sunacağımız projemiz, millet kıraathanesinden restorantına, fıtness salonundan çocuk oyun alanlarına, kitap kafesinden dinlenme alanlarına, dükkanlardan ortak kullanım alanları ve 118 araçlık açık otoparkına kadar bölgemizin ihtiyaçlarına maksimum seviyede karşılık verecek bir donanıma sahip olacaktır. Yeşil alanları, yürüyüş alanları ve çevre düzenlemesiyle çok şık ve modern bir bakış açısıyla hizmete sunacağımız bu özel projemiz sayesinde bölgemizin her yönden gelişimine değerli bir destek daha sağlamış olacağız. Hemşehrilerimizin gerek semt pazarımız gerekse de çok amaçlı sosyal yaşam alanlarımız ile spor ve okuma alanlarımıza çok yoğun ilgi göstereceklerine eminim. Hizmet alanımızda gerek sportif gerekse de kültürel yönden düzenleyeceğimiz farklı etkinliklerle burası yeni bir çekim merkezi olacaktır. Projemiz her yönüyle bölgemize değer katacaktır. Bu tür projelerimizin sayısını artırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 02:09

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi inşaatına hız kazandırıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu İnternetten tanıştığı kız arkadaşının akrabaları evine molotof kokteyli attı, babasından da tokat yedi Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü         
14:21
Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın         
14:13
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı         
13:45
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu Böylesi filmlerde yaşanır! 8 katlı binanın çatısından atlayan genç, yara almadan kurtuldu         
11:44
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor         
10:37
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın         
08:12
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı         
23:51
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 20:29:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi inşaatına hız kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei