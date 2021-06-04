Çılgın Ortak Filmi - Son Dakika

Yönetmenliğini Özgür Selvi'nin yaptığı komedi filminin başrollerinde Nur Erkul ve Sinan Çalışkanoğlu yer alıyor.
Yönetmen: Özgür Selvi
Senaryo: Özgür Selvi
Oyuncular: Sinan Çalışkanoğlu, Nur Erkul, Ayşe Kökçü, Ali Tarık Fındık, Mehmet Yıldırım, Fatma Yılmaz, Mehmet Emre Ertunç, Polen Ocakoğlu, Melisa Şalgam, Burak Er, Sinan Bengier
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Çılgın Ortak
Yapımcı Firma: Selvi İstanbul Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 09.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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