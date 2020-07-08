Çim teknikerliği bölümü Serik'te açıldı - Son Dakika

Çim teknikerliği bölümü Serik'te açıldı

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine 2 yeni program ile başlayacak.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine 2 yeni program ile başlayacak. Süral MYO'da açılacak olan Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı ile Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde ülkeye ve bölgeye vasıflı teknik eleman yetiştirecek.

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MYO Müdürü Doç. Dr. Serdar Selim, Türkiye'nin turizm başkenti olan Antalya için programların açılmasının çok önemli olduğunu belirterek çim alanlar kapsamında bölgede önemli bir istihdam açığının olduğunu ve bu açığın yetiştirilecek teknik elemanlarla kapatılabileceğini vurguladı.


Yüksekokul yönetimi olarak bölgedeki önemli aktörler ile birçok toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Selim, "Toplantılarda MYO olarak bölgeye hangi alanlarda fayda sağlayabileceğimiz konularını tartıştık. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu peyzaj ve çim konusunda bölgenin önemli bir personel açığının olduğu sonucuna vardık. Konuyu Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a ilettik. Kendisinin de bu konu özelinde yüksekokulumuza ve bölgeye çok sayıda ziyaret gerçekleştirmesi, yönlendirmeleri ve kişisel gayretleriyle Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) başta olmak üzere bölgedeki birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuyla ikili protokoller imzaladık. Bu protokoller, uygulamalı derslerin otellerde ve golf sahalarında gerçekleştirilmesini, burs ve staj olanaklarını, alet-ekipman desteğini ve ayrıca mezuniyet sonrası öğrencilerin istihdamını kapsamaktadır" dedi.


"Rektörümüzün desteğinin yanında en büyük desteği de Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gördük" diyen Doç. Dr. Selim, "Bakanımızın yüksekokulumuzu ziyareti sırasında, "Bu bölümlerin önemli olduğunu ve konunun takipçisini olacağını" belirtmesi bize büyük bir onur ve ayrı bir motivasyon vermiştir" dedi.


Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Selim, 13 programda 64 öğretim elemanı ve 1500'e yakın öğrenciyle yüksekokula yeni kayıt yaptıracak öğrencileri sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Pandemi sürecinde öğrencilerimizden bir süre uzak kaldık ancak yeni dönemde inşallah yine büyük bir aile olacağız" dedi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Çocuk İzleme Merkezi, Selim, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çim teknikerliği bölümü Serik'te açıldı - Son Dakika
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