Cimer: Lozan Barış Anlaşması'nda Gizli Maddeler Bulunmamakta Olup, Maden Çıkartmamıza Engel Teşkil Eden Herhangi Bir Madde Yer Almamaktadır - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) üyesi bir gencin yönelttiği "Lozan'da madenlerimizi çıkarmaya engel gizli madde var mı" sorusuna, "Lozan Barış Anlaşması'nda gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır" yanıtını verdi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin 8. Olağan Genel Kongresi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Lozan Antlaşması'nda Türkiye'deki madenlerin çıkarılmasını engelleyen gizli bir madde olup olmadığını sormuştu. Hüseyin Baş, "Lozan'da gizli madde var" iddiaları üzerine kongrede şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Lozan'dan bir tane madde bilmeyen adamlar, bütün gizli maddelerini biliyor. Bu nasıl çıktı? Şöyle çıktı; yıllarca bu milleti, sizleri, bizleri soyarlarken, bizim zenginliklerimize kastedilirken yabancılar tarafından, yıllarca bize 'Bizim yeraltı kaynağımız yok, madenimiz yok, ne yazık ki biz verimli topraklarda yaşayan insanlar değiliz' dediler. Bunu bu ülkede birçok bakan, vekil, başkan vs. söyledi. Sonra 2002 yılında bir tane adam çıktı, halk kahramanı Prof. Dr. Haydar Baş, 'Bizim 3 katrilyon dolar yeraltı zenginliğimiz var' dedi ve bunların oyununu bozdu. Bu oyun bozuldu ya 'Yeraltı kaynağımız yok' diyenler şuna döndü; 'Bizim aslında var ama Lozan'dan dolayı çıkaramıyoruz'. Bu işin hikayesi de budur.

Lozan'da gizli madde olup olmadığı hususu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin namusu ile ilgili bir husustur. Eğer bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin namusunu düşünüyorsa çıkacak diyecek ki 'Bu Lozan'da gizli madde vardır' veya 'yoktur'. Ben şimdi buradan bu kalabalığın huzurunda Sayın Cumhurbaşkanıma rica ediyorum, Lozan Antlaşması'nda gizli madde varsa lütfen bu halka gizli maddenin var olduğunu açıklasın. Hayır Lozan'da gizli madde yoksa ülkemizin yöneticisi, bu antlaşmanın bugünkü sorumlusu ve tarafı olarak çıksın ve bize, 'Bu Lozan Antlaşması'nda gizli madde yoktur' desin."

Baş, partililerden de "Lozan'da gizli madde var mı" sorusunu CİMER'e yöneltmelerini istemişti.

CİMER, bu konuda yapılan başvurulardan biri olan Bahtiyar Süha Keskin'in sorusuna yanıt verdi. CİMER, Keskin'in sorusunu şöyle yanıtladı:

"Lozan Barış Anlaşması'nda gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır."