Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
09.10.2020 12:17
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamada Çelen'in, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun daveti üzerine, "Amatör Spor Haftası" kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ve İl Temsilcisi Hamdullah Yılmaz ile bir araya geldiği ifade edildi.
Ayrıca Çelen'in Diyarbakır Cimnastik Salonu'nu ziyaret ettiği, küçük sporcuların gösterisini izlediği ve salon için sağlanan malzemelerin kullanımından memnuniyetini dile getirdiği de belirtildi.
Son Dakika Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı