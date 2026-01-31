Çin 2025'te Enerji Yatırımlarında Rekor Kırıyor

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in yeşil enerjiye geçişini hızlandırmasıyla birlikte, 2025 yılında ülkenin büyük enerji projelerine yaptığı yatırım 3,5 trilyon yuan (yaklaşık 502,31 milyar ABD doları) ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Ulusal Enerji İdaresi'ne (NEA) göre, bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11'lik bir artışa tekabül ediyor.

NEA verilerine göre, 2025 yılında önemli kara rüzgar enerjisi projelerine yapılan yatırımlar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 arttı, yeni enerji depolama ve hidrojen enerjisi endüstrileri için önemli projelere yapılan yatırımlar ise bir önceki yıla göre iki katına çıktı.

Özel şirketler, bu yatırım artışının temel itici gücü olarak öne çıktı. Verilere göre, özel şirketlerin önemli enerji projelerine yaptığı tamamlanmış yatırımlar, bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artış gösterdi ve bu artış, önemli enerji projelerine yapılan tamamlanmış yatırımların ulusal ortalamasından yaklaşık 2 yüzde puan daha yüksek.

NEA yetkilisi Xing Yiteng, ileriye dönük olarak, yönetimin 2026 yılında pazarın canlılığını artırmak ve geliştirme ortamını iyileştirmek için politika desteğini artıracağını ve proje uygulamasındaki engelleri kaldırmak için çalışacağını söyledi.