Çin 38. Antarktika Keşif Seferini Tamamladı - Son Dakika
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Çin 38. Antarktika Keşif Seferini Tamamladı

27.04.2022 17:38
Çin 38. Antarktika Keşif Seferini Tamamladı

SHANGHAİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin 38. Antarktika keşif seferini tamamladı ve ülkenin buzkıran araştırma gemisi Xuelong yani Kar Ejderi, Salı günü Shanghai'a döndü.

SHANGHAİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin 38. Antarktika keşif seferini tamamladı ve ülkenin buzkıran araştırma gemisi Xuelong yani Kar Ejderi, Salı günü Shanghai'a döndü. 174 günlük Antarktika keşif seferine iki buzkıran katıldı. Gemilerden Xuelong 2 altı gün önce Shanghai'a ulaştı. Çin 36. kutup keşif gezisinden bu yana Antarktika'ya ikinci kez iki buzkıran gönderiyor.

Bilimsel girişim kapsamında, Çin'in bölgedeki Zhongshan ve Çin Seddi istasyonlarına malzeme ikmali ve personel rotasyonunun yanı sıra deniz gözlemleri ve okyanus ekosistemi araştırmaları gibi bir dizi görev yerine getirildi. İki gemide, sefere katılan toplam 255 araştırmacı bulunuyordu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Antarktika, Shanghai, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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