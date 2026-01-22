Çin, AB'nin 'yüksek riskli tedarikçi' kararına tepki gösterdi

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Avrupa Birliği'nin bazı Çinli işletmeleri sözde "yüksek riskli tedarikçiler" listesine ekleme kararını kesin şekilde reddettiklerini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında AB'nin üye ülkelerin enerji, ulaşım ve bilgi ve iletişim teknolojileri hizmet yönetimi gibi kilit öneme sahip 18 sektörde faaliyet gösteren "yüksek riskli tedarikçileri" dışlamasını zorunlu tutan belgeler yayımladığını söyledi. He, söz konusu karara ilişkin ciddi endişelerini dile getirdiklerini ifade etti.

Avrupa'da uzun süredir yerel yasa ve düzenlemelere sıkı sıkıya riayet ederek faaliyet gösteren Çinli şirketlerin, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunduğunu ve Avrupa'nın telekom ve dijital sektörlerine katkıda bulunduğunu vurgulayan He, AB'ninse hiçbir somut dayanak olmaksızın bazı Çinli şirketleri "yüksek riskli tedarikçiler" listesine dahil edip bu şirketlerin 5G geliştirme çalışmalarına katılımlarını kısıtladığını belirtti.

He, AB'nin ayrımcı uygulamalarına ve ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırıp güvenlik kavramını aşırı genişletme şeklindeki yanlış yaklaşımına kararlılıkla karşı çıktıklarını ifade etti.