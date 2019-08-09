Son Dakika Haberleri: Çin: "ABD firmalarımıza saldırmayı bırakmalı"
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Çin: "ABD firmalarımıza saldırmayı bırakmalı"

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD hükümetinin Huawei ve diğer Çinli firmalara yönelik baskıyı, "devletin gücünü kötüye kullanma" olarak niteleyerek, durma çağrısında bulundu.

Çin:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD hükümetinin Huawei ve diğer Çinli firmalara yönelik baskıyı, "devletin gücünü kötüye kullanma" olarak niteleyerek, durma çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Çin'e karşı 300 milyar dolar değerinde gümrük tarifesini uygulamaya soktu. Çinli firmalara, hükumetin izni olmadan, Amerikan teknolojisini satmanın da yasaklanmasıyla, iki ülke arasındaki gerginlik arttı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, düzenlediği basın toplantısında, Amerikan hükumetinin Huawei ve diğer Çinli firmalara yönelik baskıyı durdurması çağrısında bulundu. Yaptırımların ABD'nin imajına zarar verdiğini söyleyen Sözcü Çunying, "ABD hükümetinin, devlet gücünü kötüye kullanarak, Çinli firmalara yönelik ahlaksızca ve çirkin saldırıları ve yaptırımları ABD'nin imajına ve kendi çıkarlarına ciddi zarar verdi. Küresel endüstri ve değer zincirine zarar veren bu girişimlere dünya ülkeleri karşı çıktı ve çıkmaya devam edecek" dedi. ABD hükümeti, Çin'in ABD'den zirai ürünler alımını durdurması kararının ardından, bazı ABD'li şirketlerin Huawei ile çalışabilmeleri için verilecek lisans kararını askıya aldı.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Huawei, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
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