Çin: ABD ve Kanada, Huawei konusunda "siyasi güldürü" oynuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında önceki gün yapılan görüşmede, Çin makamlarının Kanada vatandaşı iki kişiyi tutuklamasının yanlış olduğu savunuldu. Pompeo'nun Washington'un bu kişilerin serbest bırakılmasına yardımcı olacağını kaydettiği de aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'nin gerçekleri çarpıtan iddialarına şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Kanada vatandaşı söz konusu şahısların casusluk suçlamasıyla Çin yasaları doğrultusunda tutuklandığına işaret eden sözcü, Washington'u hukukun üstünlüğüne ve Çin'in yargı egemenliğine saygı gösterip çifte standart uygulamayı sonlandırmaya çağırdı.

Geng, Huawei şirketinin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun Kanada'da gözaltına alınmasının ise ciddi bir siyasi vaka olduğunu vurguladı.

Sözcü, ABD ve Kanada'nın bu konuda gerçekleri çarpıtarak bir siyasi güldürü oynadıklarını ifade etti.

Meng'in keyfi tutuklamaya maruz kaldığının altını çizen Çinli sözcü, diğer ülkelerin de tetikte olarak, ABD'nin benzer "tuzakları"na düşmemeleri gerektiğini söyledi.

Geng, Washington ve Ottawa'dan Çin'in ciddi endişelerini dikkate alarak, Meng Wanzhou'nun derhal serbest bırakılmasını istediklerini sözlerine ekledi.