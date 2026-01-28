Çin, APEC Liderler Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın ev sahibi olarak ilk APEC Üst Düzey Yetkililer Toplantısı ve ilgili oturumları 1-10 Şubat tarihleri arasında Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenleyecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun çarşamba günkü basın toplantısında, söz konusu etkinliğin, APEC "Çin Yılı'nın" ilk resmi etkinliği olacağını söyledi.
