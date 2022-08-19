Çin asıllı Kanadalı iş insanı Şiao Cienhua davasında 8,1 milyar dolar para cezası verildi - Son Dakika
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Çin asıllı Kanadalı iş insanı Şiao Cienhua davasında 8,1 milyar dolar para cezası verildi

19.08.2022 12:58
Çin asıllı Kanadalı iş insanı Şiao Cienhua davasında 8,1 milyar dolar para cezası verildi

Çin asıllı Kanadalı iş insanı Şiao Cienhua, rüşvet ve kamu fonlarını suistimal suçlarından 13 yıl hapse mahkum edildi.

Çin asıllı Kanadalı iş insanı Şiao Cienhua, rüşvet ve kamu fonlarını suistimal suçlarından 13 yıl hapse mahkum edildi.

Şanghay Birinci Orta Halk Mahkemesi, Şiao'ya 6,5 milyon yuan (950 bin dolar), kurucusu olduğu, Pekin merkezli Tomorrow Holding'e ise 55,03 milyar yuan (8,1 milyar dolar) para cezası verdi.

Çin'deki üst düzey yöneticilerinin akrabalarıyla kurduğu iş bağlantıları bilinen Çin doğumlu Kanadalı iş insanı, 2017 yılında Hong Kong'da ortadan kaybolmuştu.

Mahkeme kararında, Şiao ve holdinginin, mali denetimlerden kaçınmak için devlet görevlilerine hisse, mülk ve nakit para olarak toplam 680 milyon yuan (100 milyon dolar) rüşvet ödediğini, "mali denetim düzenini ve ulusal mali güvenliği tehlikeye attığını" belirtti.

Şiao, geçen ay Şanghay'da yapılan gizli duruşmada hakim karşısına çıkmış, Kanada Büyükelçiliği, vatandaşı olan şahsın davasına konsolosluk erişiminin engellendiğini bildirmişti.

Kanadalı iş adamının, Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatıyla başlatılan üst düzey yolsuzluk soruşturmalarından birinin hedefi olduğu yorumları yapılmıştı.

Çinli denetim kurumları Temmuz 2020'de Tomorrow Holding'e bağlı 9 işletmeye "mali risk taşıdığı gerekçesiyle" el koymuştu.

Şiao'nun ortadan kaybolmadan önceki kişisel servetinin 6 milyar doları bulduğu tahmin ediliyordu.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin asıllı Kanadalı iş insanı Şiao Cienhua davasında 8,1 milyar dolar para cezası verildi - Son Dakika
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