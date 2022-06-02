Çin Büyükelçisi: Çin, ABD'de Çin Dili Eğitimine Desteğini Sürdürecek - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi: Çin, ABD'de Çin Dili Eğitimine Desteğini Sürdürecek

02.06.2022 16:12
Çin Büyükelçisi: Çin, ABD'de Çin Dili Eğitimine Desteğini Sürdürecek

Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Çinli ve Amerikalı öğrencilerin birlikte öğrenmeleri, gelecekteki kariyerlerinde ortak ve arkadaş olmaları ve Çin-ABD ilişkilerine daha fazla katkıda bulunmaları konusunda umudunu dile getirdi.

Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Çinli ve Amerikalı öğrencilerin birlikte öğrenmeleri, gelecekteki kariyerlerinde ortak ve arkadaş olmaları ve Çin-ABD ilişkilerine daha fazla katkıda bulunmaları konusunda umudunu dile getirdi.

DALLAS, 1 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletine ziyarette bulunan Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Salı günü yaptığı açıklamada Çin'in, iki ülke arasında uzun dönemli, istikrarlı ve sağlıklı ilişkilerin gelişimini teşvik etmek üzere ABD'de Çin dili eğitimine verdiği desteği sürdüreceğini söyledi. Qin söz konusu açıklamayı eyaletteki 20 yerleşkeyle 21.000'in üzerinde K-12 öğrencisine hizmet veren bir sözleşmeli devlet okulu olan Teksas Uluslararası Liderlik (ILTexas) okulundaki öğrencilere yönelik konuşmasında yaptı. Qin, Çinli ve Amerikalı öğrencilerin birlikte öğrenmeleri, gelecekteki kariyerlerinde ortak ve arkadaş olmaları ve Çin-ABD ilişkilerine daha fazla katkıda bulunmaları konusunda umudunu dile getirdi.

Büyükelçi, "Dil, iletişimi yaratır. İletişim de anlayış ve güvene yol açar. O yüzden Çince öğrenen Amerikalı öğrencilerin olması Çin ile ABD arasındaki karşılıklı anlayış ve güveninin inşasında kritik ve temel öneme sahiptir" ifadelerini kullandı. ILTexas'tan mezun olan ve şimdi Çin'in Beijing Dil ve Kültür Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Nicholas Goldring, "Çin dili dünyada en fazla konuşulan dil durumunda. Çince öğrenmek benim için önemli bir şans" diye konuştu. Çin Hükümeti Bursu'nu kazanan Goldring, "Çin dili ve kültürünü seviyorum. Gelecekteki işlerim de Çince'ye yönelik ilgilerimle alakalı olacak" dedi.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki John F. Kennedy Performans Sanatları Merkezi'nde yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere düzenlenen bir fener sergisini ziyaret eden insanlar, 29 Ocak 2022. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

Teksas'taki liseler grubunda 2022 Çince Köprüsü Yarışması şampiyonu ve parlak bir 10. sınıf öğrencisi olan Hilton Sampson, bir yıldan uzun bir süredir Çince öğreniyor ve şu ana kadar birkaç yüz Çince karakteri öğrenmiş bulunuyor. Sampson, "Çince öğrenmek bana daha fazla kişiyle iletişim kurma ve onlarla çalışarak arkadaş olma imkanı sunuyor. Gelecekte iş dünyasına gireceğim ve Çince iletişimde bulunabilmek kesinlikle faydalı olacaktır" diye konuştu.

ILTexas College Station K-8 Müdürü olan Zachary Bolzan, ILTexas'ın öğrencileri Çince öğrenmeye motive etmek üzere nasıl yaratıcı yaklaşımlar geliştirdiği konusundaki deneyimlerini aktardı. Bolzan, "Okulumuzdaki çocuklar, Çinli öğretmenlerle özel bir öğle yemeği randevusu almalarını sağlayan altın bilet kazanabiliyor" dedi. ILTexas Windmill Lakes-Orem Lisesi Müdürü Stephanie Mott, "Öğrencilerimizin Çin halkını ve Çin kültürünü daha iyi anlamalarını umuyorum. Medyada konuşulanları ya da internette okuduklarını daha iyi anlayabilecekler. Bunu kendileri için anlayacaklar" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

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