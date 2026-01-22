Çin Büyükelçisi Xuebin: Tüm ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinde yeni sayfa açacağız - Son Dakika
Çin Büyükelçisi Xuebin: Tüm ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinde yeni sayfa açacağız

22.01.2026 15:19
ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 'Erzurum-Harbin Kardeş Şehir Fotoğraf Sergisi'ne katıldı.

ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 'Erzurum-Harbin Kardeş Şehir Fotoğraf Sergisi'ne katıldı. Xuebin, 2026 yılının Çin'in 'On Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın başlangıcı olduğunu belirterek, "Bu dönemde yüksek kaliteli kalkınmayı kararlılıkla teşvik edecek, yüksek düzeyde dışa açılmayı genişletecek ve Türkiye dahil olmak üzere dünyanın tüm ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşarak ortak gelişimi hedefleyecek, karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinde yeni bir sayfa açacağız" dedi.

Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55'inci yılı nedeniyle 'Erzurum-Harbin Kardeş Şehir Fotoğraf Sergisi' açıldı. 2010 yılında kardeş şehir olan Erzurum ve Harbin'den fotoğrafların yer aldığı serginin açılışında konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Harbin ile Erzurum, 2010 yılında kardeş şehir olmuş; kar ve buz teması etrafında sürekli diyalog ve iş birliği geliştirerek Çin- Türkiye ilişkilerine katkıda bulunmuştur. 6 Ocak tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Genel Sekreteri Sayın Zafer Aynalı başkanlığındaki heyet Harbin'i ziyaret etmiş ve 'Dünya Belediye Başkanları Diyaloğu' etkinliğine katılmıştır. İki şehir, buz ve kar ekonomisinin sürdürülebilir gelişimi ile kentsel kamu yönetiminde yenilikçi uygulamalar başta olmak üzere çeşitli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuş, kardeş şehir ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi ve somutlaştırılması yönünde önemli ilerleme kaydetmiştir" dedi.

'MEVCUT İVMEDEN YARARLANMAYA HAZIRIZ'

Türkiye'nin Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararı almasının, iki ülke halkları arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğini ve Erzurum'a gelen Çinli turist sayısını artıracağını belirten Büyükelçi Xuebin, şunları söyledi: "2026 yılı, Çin'in 'On Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın başlangıç yılıdır. Bu dönemde yüksek kaliteli kalkınmayı kararlılıkla teşvik edecek, yüksek düzeyde dışa açılmayı genişletecek ve Türkiye dahil olmak üzere dünyanın tüm ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşarak ortak gelişimi hedefleyecek, karşılıklı faydaya dayalı iş birliğinde yeni bir sayfa açacağız. Bu yıl aynı zamanda Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55'inci yıl dönümüne denk gelmektedir. Son yıllarda, Çin Cumhurbaşkanı Sayın Xi Jinping ile Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliği altında, Çin-Türkiye ilişkileri olumlu bir gelişim ivmesini korumuş; çeşitli alanlardaki iş birliği istikrarlı biçimde ilerlemiş ve somut, verimli sonuçlar elde edilmiştir.Çin tarafı olarak, Türk tarafıyla birlikte fırsatları değerlendirmeye ve mevcut ivmeden yararlanmaya hazırız. İki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları rehber alarak karşılıklı güveni sürekli güçlendirecek, kalkınma stratejilerinin uyumunu derinleştirecek; ticaret, kültür, turizm başta olmak üzere tüm alanlardaki iş birliği düzeyini yükselterek Çin-Türkiye ilişkilerini yeni bir aşamaya taşımayı hedefliyoruz."Çin Ay Takvimine göre At Yılı'nı karşılamaya hazırlandıklarını söyleyen Büyükelçi, "At, Çin kültüründe ilerleme ve dinamizmi simgeler. Hepinize iş hayatınızda başarılar, yaşamınızda mutluluk ve At Yılı'nda bol şans diliyorum! Mutlu yıllar" dedi.

KARDEŞLİĞİN 15'İNCİ YILI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da "Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 55'inci yılını idrak ederken, aynı zamanda 'Buz ve Kar Şehri' Harbin ile Dadaşlar Diyarı Erzurum arasında 2010 yılında tesis edilen kardeş şehir ilişkisinin 15'inci yılını da birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu tablo, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir dostluğun, karşılıklı saygıya dayalı bir iş birliğinin ve şehir diplomasisinin en güzel örneklerinden biridir. Erzurum, tarih boyunca bu büyük medeniyet yolunun en önemli duraklarından biri olmuştur. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Cumhuriyet'ten günümüze kadar Erzurum; ilmin, irfanın, ticaretin ve stratejik aklın merkezi olma vasfını korumuştur. Harbin ise Çin'in kuzeyinde, sert iklimiyle, disiplinli şehir yapısıyla, buz ve kar temalı kültürel zenginliğiyle dünya çapında tanınan, vizyoner bir şehir olarak öne çıkmaktadır. İşte bu noktada, Erzurum ile Harbin'i buluşturan şey yalnızca diplomatik bir imza değil; iklimiyle yoğrulmuş şehir karakteri, kar ve buz üzerinden şekillenen kültürel kimlik ve zorluklardan güç üreten bir şehir anlayışıdır" diye konuştu.Erzurum ve Harbin kentlerinin tanıtım videolarının gösterildiği törende halk oyunları gösterisinin ardından Büyükelçi Jiang Xuebin ve Genel Sekreter Zafer Aynalı, fotoğraf sergisini gezdi. Xuebin, Harbin'in fotoğraflarını anlatırken, Aynalı ise sergide yer alan Erzurum fotoğrafları hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Jiang Xuebin, coğrafi işaret alan Erzurum yöresine ait yiyeceklerin yer aldığı standı da gezerek Genel Sekreter Aynalı'dan bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Diplomasi, Erzurum, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.