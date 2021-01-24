Çin'de artık anüsten alınan örneklerle de koronavirüs testi yapılacak - Son Dakika

Çin'de artık anüsten alınan örneklerle de koronavirüs testi yapılacak

24.01.2021 22:10

Çin'de koronavirüs testi için burun ve boğazdan alınan sürüntü testlerinin yanı sıra artık anüs bölgesinden de örnek alınmaya başlandı. Bu uygulama sadece karantinada kalanlar için yapılacak. Yeni yöntem Pekin'de bir okulda denenmiş ve ağızdan alınan örneklerden daha doğru sonuçlar vermişti.

Çin'de koronavirüs testi uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Salgının başından beri burun ve ağızdan alınan sürüntülerle yapılan koronavirüs testi artık anüsten alınan örneklerle de yapılacak.

Euronews'te yer alan habere göre; Pekin You'an Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar biriminde görevli Li Tongzeng, yapılan araştırmaların, anüs bölgesindeki virüslerin, vücudun diğer bölgelerine göre daha yoğun olduğunu ve daha uzun yaşadığını ortaya koyduğunu söyledi.

SADECE KARANTİNADA YAPILACAK

Çin devlet televizyonuna konuşan Li Tongzeng, anüs bölgesinden alınan örneklerle yapılan Kovid-19 testlerinin daha doğru sonuçlar verebileceğini belirtti. Ancak bu yolla örnek almanın çok da uygun olmadığını söyleyen Çinli uzman, bunun sadece karantina merkezlerinde kalanlar üzerinde denebileceğini vurguladı.

Başkent Pekin'de bir okulda anüs örnekleriyle alınan Kovid-19 testi uygulaması sonrası, ağız ve burundan alınan örneklerden daha doğru sonuçlar verebileceği görüşü öne çıkmıştı.

"VİRÜSÜN SİNDİRİM SİSTEMİ YOLUYLA BULAŞTIĞINI GÖSTEREN BİR KANIT YOK"

Ancak bir başka Çinli uzman olan Wuhan Üniversitesi'nden Yang Zhangiu'ya göre ise, virüs insana sindirim organları değil ilk önce burun ve solunum organlarından bulaştığı için burun yoluyla örnek almak daha etkili. Zhangiu konuyla ilgili olarak "Daha önce hasta dışkılarında virüse rastlandı ancak virüsün sindirim sistemi yoluyla bulaştığını gösteren bir delil yok." dedi.

Çin'de artık anüsten alınan örneklerle de koronavirüs testi yapılacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Euronews, Pekin, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de artık anüsten alınan örneklerle de koronavirüs testi yapılacak - Son Dakika Dünya


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