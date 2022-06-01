Çin'de Bir Restoranda Patlama Meydana Geldi: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Bir Restoranda Patlama Meydana Geldi: 1 Ölü, 13 Yaralı

01.06.2022 12:41
Çin'de Bir Restoranda Patlama Meydana Geldi: 1 Ölü, 13 Yaralı

CHANGSHA, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha ilçesinin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanına göre, ilçedeki bir pirinç eriştesi restoranında Çarşamba sabahı yerel saatle 6.30 sularında meydana gelen patlamada 10.

CHANGSHA, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changsha ilçesinin halkla ilişkiler ve tanıtım departmanına göre, ilçedeki bir pirinç eriştesi restoranında Çarşamba sabahı yerel saatle 6.30 sularında meydana gelen patlamada 10.30 itibarıyla bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Yaralıların tamamı tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yerel itfaiye, kamu güvenliği ve acil durum departmanları kurtarma operasyonuna katıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çin'deki Bir Hayvanat Bahçesinde Bulunan Kahküllü Aslan İnternette Viral Oldu Çin'deki Bir Hayvanat Bahçesinde Bulunan Kahküllü Aslan İnternette Viral Oldu Şanghay'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina sona erdi Şanghay'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina sona erdi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Changsha, Haziran, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Bir Restoranda Patlama Meydana Geldi: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 18:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Bir Restoranda Patlama Meydana Geldi: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement