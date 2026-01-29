HANGZHOU, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren dolandırıcılık çetelerinin 11 üyesi perşembe günü idam edildi.
Aralarında telekom dolandırıcılık çetelerinin önemli üyelerinin de bulunduğu suçlular, Eylül 2025'te ölüm cezasına çarptırılmıştı.
İnfazlar, Yüksek Halk Mahkemesi'nin onayının ardından Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentindeki bir mahkeme tarafından gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Dolandırıcılık Çetesi Üyeleri İdam Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?