Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularından Biri Bulundu
24.03.2022 17:18
TENGXİAN, 24 Mart (Xinhua) — Bir havacılık yetkilisinin Çarşamba gecesi düzenlediği basın toplantısında söylediğine göre, bulunan kara kutunun kokpit ses kayıt cihazı olduğuna inanılıyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin havacılık güvenliği ofisi müdürü Zhu Tao, kara kutunun dış kısmının ciddi biçimde hasar gördüğünü ancak veri depolama biriminin biraz hasar görmesine rağmen görece bütünlüğünü koruduğunu söyledi. Kara […]
TENGXİAN, 24 Mart (Xinhua) — Bir havacılık yetkilisinin Çarşamba gecesi düzenlediği basın toplantısında söylediğine göre, bulunan kara kutunun kokpit ses kayıt cihazı olduğuna inanılıyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin havacılık güvenliği ofisi müdürü Zhu Tao, kara kutunun dış kısmının ciddi biçimde hasar gördüğünü ancak veri depolama biriminin biraz hasar görmesine rağmen görece bütünlüğünü koruduğunu söyledi. Kara kutu deşifre edilmek üzere Beijing'e gönderildi. 132 kişi taşıyan uçak Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Wuzhou kentinin Tengxian ilçesinde düşmüştü. Şu ana kadar kazadan kurtulan olmadı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
24.03.2022 18:19:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularından Biri Bulundu - Son Dakika