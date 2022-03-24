Çin'de Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularından Biri Bulundu - Son Dakika

TENGXİAN, 24 Mart (Xinhua) — Bir havacılık yetkilisinin Çarşamba gecesi düzenlediği basın toplantısında söylediğine göre, bulunan kara kutunun kokpit ses kayıt cihazı olduğuna inanılıyor. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin havacılık güvenliği ofisi müdürü Zhu Tao, kara kutunun dış kısmının ciddi biçimde hasar gördüğünü ancak veri depolama biriminin biraz hasar görmesine rağmen görece bütünlüğünü koruduğunu söyledi. Kara kutu deşifre edilmek üzere Beijing'e gönderildi. 132 kişi taşıyan uçak Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Wuzhou kentinin Tengxian ilçesinde düşmüştü. Şu ana kadar kazadan kurtulan olmadı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde kurtarma görevlileri uçak kazası mahallinde uçağın kara kutularını aramaya hazır bulunuyor, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Zheng Bingzhen/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde düşen uçağın iki kara kutusundan biri görülüyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Xu Dong/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde düşen uçağın iki kara kutusundan biri görülüyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Xu Dong/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesinde düşen uçağın iki kara kutusundan biri görülüyor, 23 Mart 2022. (Fotoğraf: Xu Dong/Xinhua)