Son Dakika Haberleri: Çin'de heyelan: 15 ölü
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Çin'de heyelan: 15 ölü

8 dakika önce

Çin'in Guizhou ve Yunnan eyaletlerinde meydana gelen heyelanda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çin'de heyelan: 15 ölü, System.String[]
Çin'in Guizhou ve Yunnan eyaletlerinde meydana gelen heyelanda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Guizhou eyaletindeki Liupanshui şehrine bağlı Shuicheng bölgesinde dün gece meydana gelen heyelanda 21 ev toprak altında kaldı. Sağanak yağışların neden olduğu heyelanda en az 12 kişi hayatını kaybederken,

toprak altında kalan 11 kişi ise kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri kayıp 34 kişiyi arıyor. Bölgenin dik yamaçlı olması arama çalışmalarını güçleştirirken, arama çalışmalarına 800'den fazla görevli katılıyor.

Yunnan eyaletinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelanda ise 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Arama kurtarma ekipleri yaralı vatandaşın hastaneye kaldırıldığını bildirdi. - PEKİN
Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
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