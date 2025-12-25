Çin'de kömür madeninde patlama: 4 ölü - Son Dakika
Çin'de kömür madeninde patlama: 4 ölü

Çin'de kömür madeninde patlama: 4 ölü
25.12.2025 10:18
Yünnan'daki kömür madeninde gaz patlaması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 3 işçiye halen ulaşılamadı.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Xinhua'nın haberine göre, Cınşiong ilindeki Daying Kömür Madeni'nde dün akşam saatlerinde gazdan dolayı patlama meydana geldi.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN 3 İŞÇİDEN HABER ALINAMIYOR

Madende patlamanın olduğu bölümde çalışan 4 işçi hayatını kaybetti, göçük altında kalan 3 işçiden haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları ve kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da zaman zaman kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de kömür madeninde patlama: 4 ölü - Son Dakika

