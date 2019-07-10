Çin'de nefes tutma yarışması
52 dakika önce
Çin'in Hunan eyaletinde hafta sonunda gerçekleştirilen nefes tutma yarışmasına binden fazla kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
Çin'in Hunan
eyaletinde hafta sonunda gerçekleştirilen nefes tutma yarışmasına binden fazla kişi katıldı. Çin'in Hunan eyaletinin başkenti Changsha
'da hafta sonunda nefes tutma yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya ülke içi ve dışından binden fazla kişi katıldı. Yarışmacılar kafalarını su kovalarına sokarak mümkün olan en uzun süre nefeslerini tutmaya çalıştı. Nefesini 4 dakika 13 saniye tutan yerel katılımcı Li yarışmayı kazanarak birinci oldu.
(İHA)
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