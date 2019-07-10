Son Dakika Haberleri: Çin'de nefes tutma yarışması
Son Dakika Güncel Haber

Çin'de nefes tutma yarışması

52 dakika önce

Çin'in Hunan eyaletinde hafta sonunda gerçekleştirilen nefes tutma yarışmasına binden fazla kişi katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Changsha, Hunan, Güncel
Çin'in Hunan eyaletinde hafta sonunda gerçekleştirilen nefes tutma yarışmasına binden fazla kişi katıldı. Çin'in Hunan eyaletinin başkenti Changsha'da hafta sonunda nefes tutma yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya ülke içi ve dışından binden fazla kişi katıldı. Yarışmacılar kafalarını su kovalarına sokarak mümkün olan en uzun süre nefeslerini tutmaya çalıştı. Nefesini 4 dakika 13 saniye tutan yerel katılımcı Li yarışmayı kazanarak birinci oldu.
(İHA)
Çin'de nefes tutma yarışması
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın yolcu, kendisini ikaz eden otobüs sürücüsüne saldırdı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek istifa etti Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 12:58:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de nefes tutma yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]