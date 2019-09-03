Son Dakika Haberleri: Çin'de okulun ilk gününde saldırı: 8 çocuk öldü
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Çin'de okulun ilk gününde saldırı: 8 çocuk öldü

1 saat önce

Çin'in Hubei eyaletinde, eğitim öğretim döneminin ilk gününde bir ilköğretim okulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin'de okulun ilk gününde saldırı: 8 çocuk öldü, System.String[]

Çin'in Hubei eyaletinde, eğitim öğretim döneminin ilk gününde bir ilköğretim okulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin'in Hubei eyaletindeki Enshi şehrinde yer alan Chaoyangpo İlköğretim Okulunda, soyadı Yu olan 40 yaşındaki bir adam yerel saatle 08.00'de derslerin başlamasına yakın öğrencilere saldırdı. Saldırıda 8 çocuğun öldüğü, 2 çocuğun yaralandığı belirtildi. Polis, saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı. Yerel kaynaklar, saldırganın daha önce cezaevine girdiğini, intikam amaçlı böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.


Polis, zanlının saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.


Ocak ayında da bir saldırgan Pekin'deki bir ilkokulda çekiçle öğrencilere saldırmış, 20 çocuk yaralanmıştı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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