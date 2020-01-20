Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Yetkililer virüse yakalananların sayısının 200'ü aştığını söylüyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Yetkililer virüse yakalananların sayısının 200'ü aştığını söylüyor - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Yetkililer virüse yakalananların sayısının 200'ü aştığını söylüyor

1 saat önce

Çin'in Wohan kentinde ortaya çıkan ve hızla Şangay ve Şenzen gibi büyük metropollere yayılan yeni bir virüse şu ana kadar 200'ün üzerinde kişinin yakalandığı açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Yetkililer virüse yakalananların sayısının 200'ü aştığını söylüyor, System.String[]

Çin'in Wohan kentinde ortaya çıkan ve hızla Şangay ve Şenzen gibi büyük metropollere yayılan yeni bir virüse şu ana kadar 200'ün üzerinde kişinin yakalandığı açıklandı.

Çinli yetkililer, sadece iki gün içerisinde virüse yakalanan 139 kişi tespit ettiklerini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, sayıdaki hızlı artışın yapılan test sayısındaki artışla bağlantılı olduğunu söylüyor.

BBC'ye konuşan sağlık uzmanları, Çin hükümetinin açıkladığı verilerin salgının gerçek boyutlarını yansıtmadığını ve belirtiyor.

İlk kez Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkan virüs, Tayland ve Japonya'ya da yayılmış durumda.

Wuhan kentinde hastaları testlerden geçiren Çinli yetkililer, son iki gün içerisinde 139 yeni vaka tespit ettiklerini ifade etti.

Pazar akşamı itibarıyla Wuhan'da virüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısının 170 olduğu bildirildi. Hastaların dokuzunun durumunun kritik olduğu ifade ediliyor.

Pekin'deki sağlık yetkilileri ise Wuhan'a seyahat edip dönen iki kişinin tedavi altında tutulduğunu duyurdu. Her iki hastada da virüsle bağlantılı zatürre belirtileri olduğu ifade edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Burun ameliyatı olmaya gitti, kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi
İstanbul'da dövmecide tecavüz dehşeti! Sanık ağır ceza mahkemesinde yargılanacak Şişli'de akıl almaz kaza! Metrobüs, motosiklete çarptı, dehşet anları kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 07:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Yetkililer virüse yakalananların sayısının 200'ü aştığını söylüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]