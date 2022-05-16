Çin'de Perakende Satışlar Kovid-19 Nedeniyle Ocak-Nisan Döneminde Düştü - Son Dakika
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Çin'de Perakende Satışlar Kovid-19 Nedeniyle Ocak-Nisan Döneminde Düştü

16.05.2022 17:24
Çin'de Perakende Satışlar Kovid-19 Nedeniyle Ocak-Nisan Döneminde Düştü

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi veriler, ülkede yer yer yeniden ortaya çıkan Kovid-19 salgınlarının ülkenin tüketici pazarında baskı yarattığını ve perakende satışlarının yılın ilk dört ayında düştüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi veriler, ülkede yer yer yeniden ortaya çıkan Kovid-19 salgınlarının ülkenin tüketici pazarında baskı yarattığını ve perakende satışlarının yılın ilk dört ayında düştüğünü gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, Çin'in Çin Ulusal İstatistik Bürosunün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 düşüşle 13,81 trilyon yuana (yaklaşık 2 trilyon ABD doları) geriledi. Nisan ayında, perakende satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 düşüşle 2,95 trilyon yuan oldu. NBS Sözcüsü Fu Linghui, basın toplantısında "Nisan ayında perakende satışların düşmesinin ana nedeni Kovid-19'un kısa vadeli olumsuz etkisidir" dedi.

Fu, geçen ay günlük olmayan ihtiyaçların satışlarının ve yeme-içme sektörünün Kovid-19'un yeniden yükselişinden darbe aldığını ve bunun Çin'in genel perakende satışlarının büyümesini aşağı çektiğini söyledi. Nisan ayında yeme-içme sektörü gelirleri yüzde 22,7 düştü. Yangtze Nehri Deltası ve Çin'in kuzeydoğusu gibi Kovid-19'dan ağır darbe alan bölgelerde perakende satışlarda düşüş yaşandı. Perakende satışlardaki düşüşe rağmen, hane halklarının temel yaşamsal ihtiyaçları güvence alındı ve bu da ilgili

ürünlerin satışlarının büyümesine neden oldu.

NBS verileri Nisan ayında büyük işletmelerin içecek satışları yüzde 6 sıçrama kaydederken; tahıllar, yemeklik yağ ve diğer gıda ürünlerinin satışlarının ise yüzde 10 arttığını gösterdi.

Büyük süpermarketlerin satışlarında yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 arttığı görüldü. Market ve bakkalların satışları ise sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 6,8 arttı.

Ayrıca Çin'de çevrimiçi tüketim, perakende satışları artırmayı sürdürdü. İlk dört ayda fiziki malların çevrimiçi satışları yüzde 5,2 yükselirken perakende satışlardaki payı da arttı.

Çin'in tüketimin gitgide Kovid-19'un etkisinden kurtulacağını ve ekonomiye istikrar kazandırmaya devam edeceğini beklediğini söyleyen Fu, tüketimin 2021 yılında ve bu yılın ilk dört ayında Çin'in ekonomik büyümesinin ana itici gücü olduğunu sözlerine ekledi.

Fu, "Salgının kontrol altına alınması, üretimin ve yaşamın normale dönmesiyle birlikte bastırılan tüketimin yavaş yavaş serbest kalacaktır" dedi.

Fu, Çin'in tüketimindeki toparlanma ivmesinin kısmen salgın durumunun hafiflemesi, tüketim yanlısı politikalar ve işletmeleri desteklemeye yönelik tedbirler sayesinde Çin'de tüketimin toparlanma ivmesinin süreceğini de söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'de Perakende Satışlar Kovid-19 Nedeniyle Ocak-Nisan Döneminde Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Perakende Satışlar Kovid-19 Nedeniyle Ocak-Nisan Döneminde Düştü - Son Dakika
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