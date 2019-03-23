Son Dakika Haberleri: Çin'de Tur Otobüsü Yandı: 26 Ölü

Çin'de Tur Otobüsü Yandı: 26 Ölü

14 dakika önce

Çin'de tur otobüsünde çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Çin'de Tur Otobüsü Yandı: 26 Ölü, System.String[]
Çin'de tur otobüsünde çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Çin'de yerel saatle 07.15 sularında Changde şehrinden Hanshou kentine giden bir tur otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 26 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. 2 sürücü ile birlikte 59 kişinin bulunduğu otobüsün iç kısmının tamamen yanmış olması dikkat çekerken, sürücüler gözaltına alındı. Yangının otobüsteki malzemelerin tutuşmasıyla başladığı öğrenildi.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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