Çin'de yılın ilk ayında 30,87 milyon akıllı telefon satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de yılın ilk ayında 30,87 milyon akıllı telefon satıldı

12.03.2022 11:12
Çin'de yılın ilk ayında 30,87 milyon akıllı telefon satıldı

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de, yılın ilk ayında 30,87 milyon cihaz satıldığı bildirildi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de, yılın ilk ayında 30,87 milyon cihaz satıldığı bildirildi.

Piyasa araştırma şirketi CINNO'nun yayımladığı rapora göre, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre binde 4, önceki aya göre ise yüzde 38,6 arttı.

En fazla satış yapan ilk 5 şirket arasında 4 Çinli üretici yer aldı.

Merkezi Guangcou'da bulunan BBK Electronics bünyesindeki iki şirket Oppo ve Vivo, 5,4 ve 5,2 milyon satışla ilk iki sırada yer alırken eskiden Huawei bünyesinde yer alan, merkezi Şıncın'da bulunan Honor, 5,2 milyon satışla onları izledi.

Oppo ve Vivo'nun satışları yıllık yüzde 21,2 ve yüzde 13,2 azalırken Honor, satışlarını yıllık bazda yüzde 242,9 arttırması dikkati çekti.

ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple, 5,1 milyon satışla Çin pazarında ilk 5'te yer alan tek yabancı üretici olurken satışları geçen yıla göre yüzde 11,4 arttırdı.

Merkezi Pekin'de bulunan Çinli üretici Xiaomi 4,4 milyon satışla beşinci sırada yer aldı. Şirketin satışları önceki yıla göre yüzde 12,7 azaldı.

YORUMLAR
500
Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi Emekli tır şoförü 'Leyla Abla' hemcinslerine tecrübelerini aktarıyor Emekli tır şoförü 'Leyla Abla' hemcinslerine tecrübelerini aktarıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Huawei, Oppo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yılın ilk ayında 30,87 milyon akıllı telefon satıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:18:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de yılın ilk ayında 30,87 milyon akıllı telefon satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement