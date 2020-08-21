Çin'deki dünyanın en büyük barajı sağanak nedeniyle tam kapasiteye yaklaştı - Son Dakika

Çin'deki dünyanın en büyük barajı sağanak nedeniyle tam kapasiteye yaklaştı

Çin'de son aylarda etkili olan sağanak yağışlar, dünyanın en büyük barajı 3 Boğaz'ı tam kapasiteye yaklaştırdı.

Çin'deki dünyanın en büyük barajı sağanak nedeniyle tam kapasiteye yaklaştı, System.String[]

Çin'de son aylarda etkili olan sağanak yağışlar, dünyanın en büyük barajı 3 Boğaz'ı tam kapasiteye yaklaştırdı.

Çin basınındaki haberlere göre ülkenin en uzun, dünyanın en uzun 3'üncü nehri olan Yangzı'nın, Hubey eyaletinden geçen kısmı üzerine kurulan 3 Boğaz Barajı, ülkede son aylarda artan sağanak nedeniyle tam doluluk seviyesine yaklaştı.

Yüksekliği 185 metre olan 3 Boğaz Barajı'nda, son 40 yılın en yoğun sağanak yağışı sonrası su seviyesi 165 metre yüksekliğe ulaştı. Barajda perşembe günü saniyede 75 bin metreküplük su akışı gerçekleşti.

İlk kez 11 tahliye kapağı birden açıldı

Barajın artan su rezervi nedeniyle ilk kez aynı anda açılan 11 tahliye kapağı saniyede 49,2 bin metreküp su tahliye ediyor.

Çin medyasında barajın giderek artan su miktarı nedeniyle zarar görüp görmeyeceği konusu gündeme getirilirken, uzmanlar barajın sel kontrol kapasitesinin yeterli olduğunu savunuyor.

Barajın sellerin etkisiyle yıkılması halinde oluşacak su taşkınlarının 60 milyona yakın nüfuslu Hubey eyaleti başta olmak üzere Yangzı Nehri'nin geçtiği diğer eyaletleri etkisi altına alması kaçınılmaz görünüyor.

Yangzı Nehri, ülkenin Çinghay eyaletinden doğuyor ve Yünnan, Sıçuan, Hubey (barajının olduğu eyalet), Hunan, Ciangşi, Anhui, Ciangsu eyaletlerinden geçerek Şanghay üzerinden Doğu Çin Denizi'ne dökülüyor.

Barajın büyüklüğü ve Yangzı Nehri'nin geçtiği kent ve eyaletler göz önüne alındığında, barajın yıkılması durumunda 200 milyondan fazla kişinin, sel felaketinden etkilenebileceği belirtiliyor.

Başbakan Li ve Devlet Başkanı Şi'den selden etkilenen bölgelere ziyaret

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önceki gün selden etkilenen Anhui eyaletini ziyaret etmiş, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun sel kontrolü noktasında çaba göstermesi çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Li Kıçiang ise Çongçing kentine giderek, yerel yetkililere selin kontrolü ve halkın güvenliğinin sağlanması konusunda talimatlar vermişti.

Diğer yandan hafta içinde Sıçuan eyaletinde sel felaketleri nedeniyle 100 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş, yükselen su seviyesi bölgede Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Ciucaygou Milli Parkı, güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılmış, 71 metre yüksekliğindeki Lışan Dev Buda heykeli de selden etkilenmişti.

Sellerden 54 milyonu aşkın kişi etkilendi

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığınca 29 Temmuz'da yapılan açıklamada, ülkede 27 eyalet düzeyindeki bölgede sağanak yağışların tetiklediği sel olaylarından 54,8 milyon kişinin etkilendiği, 368 bin evin yıkıldığı ve doğrudan ekonomik kaybın yaklaşık 20,6 milyar dolar olduğu belirtilmişti. 158 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle 3,76 milyon kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'deki dünyanın en büyük barajı sağanak nedeniyle tam kapasiteye yaklaştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Brezilyalı model, arkadaşıyla tartıştıktan sonra yanlışlıkla kendisini ateşe verdi Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti         
17:34
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık         
17:31
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu         
17:29
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir         
14:55
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı         
13:59
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi         
11:54
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı         
11:36
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi         
09:39
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı         
09:38
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu         
08:54
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü         
08:23
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor         
07:25
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 22:39:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'deki dünyanın en büyük barajı sağanak nedeniyle tam kapasiteye yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei