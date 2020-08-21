Çin'deki dünyanın en büyük barajı sağanak nedeniyle tam kapasiteye yaklaştı - Son Dakika

Çin'de son aylarda etkili olan sağanak yağışlar, dünyanın en büyük barajı 3 Boğaz'ı tam kapasiteye yaklaştırdı.

Çin basınındaki haberlere göre ülkenin en uzun, dünyanın en uzun 3'üncü nehri olan Yangzı'nın, Hubey eyaletinden geçen kısmı üzerine kurulan 3 Boğaz Barajı, ülkede son aylarda artan sağanak nedeniyle tam doluluk seviyesine yaklaştı.

Yüksekliği 185 metre olan 3 Boğaz Barajı'nda, son 40 yılın en yoğun sağanak yağışı sonrası su seviyesi 165 metre yüksekliğe ulaştı. Barajda perşembe günü saniyede 75 bin metreküplük su akışı gerçekleşti.

İlk kez 11 tahliye kapağı birden açıldı

Barajın artan su rezervi nedeniyle ilk kez aynı anda açılan 11 tahliye kapağı saniyede 49,2 bin metreküp su tahliye ediyor.

Çin medyasında barajın giderek artan su miktarı nedeniyle zarar görüp görmeyeceği konusu gündeme getirilirken, uzmanlar barajın sel kontrol kapasitesinin yeterli olduğunu savunuyor.

Barajın sellerin etkisiyle yıkılması halinde oluşacak su taşkınlarının 60 milyona yakın nüfuslu Hubey eyaleti başta olmak üzere Yangzı Nehri'nin geçtiği diğer eyaletleri etkisi altına alması kaçınılmaz görünüyor.

Yangzı Nehri, ülkenin Çinghay eyaletinden doğuyor ve Yünnan, Sıçuan, Hubey (barajının olduğu eyalet), Hunan, Ciangşi, Anhui, Ciangsu eyaletlerinden geçerek Şanghay üzerinden Doğu Çin Denizi'ne dökülüyor.

Barajın büyüklüğü ve Yangzı Nehri'nin geçtiği kent ve eyaletler göz önüne alındığında, barajın yıkılması durumunda 200 milyondan fazla kişinin, sel felaketinden etkilenebileceği belirtiliyor.

Başbakan Li ve Devlet Başkanı Şi'den selden etkilenen bölgelere ziyaret

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping önceki gün selden etkilenen Anhui eyaletini ziyaret etmiş, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun sel kontrolü noktasında çaba göstermesi çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Li Kıçiang ise Çongçing kentine giderek, yerel yetkililere selin kontrolü ve halkın güvenliğinin sağlanması konusunda talimatlar vermişti.

Diğer yandan hafta içinde Sıçuan eyaletinde sel felaketleri nedeniyle 100 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş, yükselen su seviyesi bölgede Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Ciucaygou Milli Parkı, güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılmış, 71 metre yüksekliğindeki Lışan Dev Buda heykeli de selden etkilenmişti.

Sellerden 54 milyonu aşkın kişi etkilendi

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığınca 29 Temmuz'da yapılan açıklamada, ülkede 27 eyalet düzeyindeki bölgede sağanak yağışların tetiklediği sel olaylarından 54,8 milyon kişinin etkilendiği, 368 bin evin yıkıldığı ve doğrudan ekonomik kaybın yaklaşık 20,6 milyar dolar olduğu belirtilmişti. 158 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle 3,76 milyon kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.