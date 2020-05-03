Çin'deki turistik mekanlara ziyaretçi akını - Son Dakika

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti.

Çin basınındaki haberlere göre, 1 Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkları son 2 günde yaklaşık 1,7 milyon, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki turistik yerlere ise bir milyonun üzerinde kişi ziyaret gerçekleştirdi.

Çin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler, 1 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılmıştı.

Yetkililer, "sosyal mesafe kuralına uyulması" çağrısında bulunurken, belirli noktalarda ateş ölçümü yapılacağını ve ziyaretçilerin biletler için internet üzerinden rezervasyon yapmaları gerektiğini duyurmuştu.

Son 24 saatte 2 vaka görüldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde sadece 2 vaka görüldüğü bildirildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 877'ye yükseldi.

Çin'de salgının başından bu yana virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 713 hasta da iyileşti.